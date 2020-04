Mô tô tông dải phân cách, 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 9-3, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn làm hai người thương vong.

Vào thời điểm trên, mô tô 59A3-115.99 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Quảng Nam đi Quảng Ngãi, khi đến vòng xuyến Tam Hiệp thì xe mất lái tông vào dải phân cách.



Hiện trường vụ tai nạn làm hai người thương vong.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe là anh Hạ Văn U. (47 tuổi) và Đặng Văn V. (50 tuổi, cùng ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) thương vong.

Trong đó, anh U. chết tại chỗ, anh V. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Trung ương Quảng Nam.