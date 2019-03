Mỗi ngày CSGT phát hiện gần 10 tài xế dương tính ma túy

Ngày 5-3, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết qua 20 ngày triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe khách từ tám chỗ ngồi trở lên và xe tải, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trong đợt ra quân tổng kiểm soát này, trên các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1A lực lượng CSGT trên tuyến Quốc lộ 1A đã tổ chức triển khai 59 điểm dừng tổng kiểm soát phương tiện, tổ chức hơn 700 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 5.300 lượt cán bộ tham gia.

Cảnh sát đã tổng kiểm soát gần 43.000 phương tiện, trong đó có hơn 4.000 ô tô sơmi rơmooc, hơn 3.300 container... Lực lượng đã lập biên bản gần 12.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt kho bạc Nhà nước thu hơn 21 tỉ đồng, tước quyền sử dụng GPLX 1.800 trường hợp, tạm giữ 544 ô tô...

Riêng về kiểm soát lái xe sử dụng ma túy, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy. Trong đó phát hiện chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1A, trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường khác.

Các địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy gồm TP.HCM (27 trường hợp), Bà Rịa-Vũng Tàu (23 trường hợp), Nghệ An (12 trường hợp), Lào Cai (10 trường hợp), Sơn La (10 trường hợp),...

Ngoài ra, lực lượng CSGT trên tuyến Quốc lộ 1A đã phát hiện, xử lý 196 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 917 trường hợp vi phạm chở quá người quy định...

C08 cho hay trong thời gian thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, lực lượng CSGT đã xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT qua đó giảm thiểu TNGT.

Đồng thời, thông qua công tác này, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, buôn lậu gian lận thương mại. Điển hình như CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy, thu 10 bánh hêrôin, 18 vụ vận chuyển pháo; CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ 3 kg ma túy đá, 10,35 gam hêrôin, 1,3 gam ma túy tổng hợp, 1.020 kg tiền chất thuốc nổ, 39,1 kg pháo...

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng công an khác và ngành GTVT, Y tế, tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe, bến cảng, để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn và chở quá số người quy định ngay tại nơi xuất phát để ngăn chặn, xử lý từ “gốc”.

C08 cho hay sau kế hoạch này, lực lượng CSGT sẽ có những đánh giá, giải pháp, kiến nghị để hạn chế tối đa việc lái xe sử dụng “chất cấm, chất kích thích” khi tham gia gia giao thông.