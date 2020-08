Một trung tá công an bị tố tiết lộ thông tin người tố cáo

Ngày 13-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), xác nhận đã ký Quyết định thụ lý đơn giải quyết tố cáo của người dân.

Cụ thể, Tổ xác minh Công an huyện có trách nhiệm xác minh thông tin người dân tố cáo Trung tá Huỳnh Công Ước, Trưởng Công an xã Đông Phước.



Trưởng Công an xã Đông Phước bị người dân tố cáo vi phạm quyền riêng tư về thư tín và tiết lộ bí mật cho người bị tố cáo. Ảnh: VK

“Tôi giao cho một đồng chí phó trưởng Công an huyện chỉ đạo tổ xác minh. Hiện nay, tổ đã tiến hành mời người tố cáo lên làm việc bước đầu” – Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết thêm.



Theo Quyết định thụ lý đơn tố cáo, Trung tá Ước bị tố về hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác, tiết lộ thông tin tố giác tội phạm cho người bị tố giác biết.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Huỳnh Công Ước, Trưởng Công an xã Đông Phước bày tỏ do thấy ngoài bì thư ghi gửi cho Công an xã, vì vậy cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra. Còn đối với thông tin Công an xã tiết lộ thông tin cho hai chủ hụi, Trung tá Ước khẳng định là không tiết lộ.

“Thật sự hai người chủ hụi đó tôi còn chưa biết mặt vì tôi mới về nhận chức gần đây, nên việc tiết lộ thông tin tôi khẳng định không có. Nếu xác minh có tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn” – Trưởng Công an xã Đông Phước nói.

Trước đó, hồi tháng 6-2020, hàng chục hộ dân ngụ xã Đông Phước đồng loạt có đơn tố giác hai chủ hụi ở địa phương chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng tiền hụi gửi VKSND tỉnh Hậu Giang.

Theo bà NTTH (một hụi viên), sau khi nhận đơn, VKSND tỉnh có văn bản gửi riêng cho từng người trả lời về việc xử lý đơn. Bà cho là Trung tá Huỳnh Công Ước đã tự ý xé một trong những thư này để xem và tiết lộ thông tin cho hai chủ hụi biết.

“Sau đó, sự việc trở nên phức tạp, phía người bị tố giác (hai chủ hụi) liên tục gọi điện cho chúng tôi thách thức và đe dọa” – một hụi viên cho biết thêm.



Hàng chục hộ dân ngụ xã Đông Phước đồng loạt có đơn tố giác hai chủ hụi ở địa phương chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng tiền hụi. Ảnh: VK

Như PLO thông tin, VKSND tỉnh Hậu Giang đã chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đơn tố giác của 15 hộ dân xã Đông Phước, huyện Châu Thành, về việc họ bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Một hụi viên chia sẻ từ năm 2017, bà và nhiều người khác tham gia chơi hụi do vợ chồng bà ĐTBT làm chủ.

Thời gian đầu, vợ chồng bà T. làm ăn uy tín nhưng đến tháng 4-2020, vợ chồng bà T. không trả tiền cho những người chơi.

Nghi ngờ có sự gian dối trong quá trình chơi hụi, nhiều hụi viên đã tìm hiểu và cho là vợ chồng bà T. đã gian dối để chiếm đoạt tiền của hụi viên.