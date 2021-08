Ngày 28-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng (27 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Lực lượng công an khống chế Phạm Thanh Tùng

Chiều tối 26-8, Tùng không đeo khẩu trang, đi bộ đến khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

Thấy Tùng không đeo khẩu trang cũng không trình bày được lý do ra đường chính đáng, tổ kiểm dịch yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và quay về nhà.

Tuy nhiên, Tùng không chấp hành, vẫn cố tình đi qua chốt và có hành vi chửi bới, thách thức đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ. Lúc này, ông Hồ Việt Anh, cán bộ Đội CSGT- trật tự Công an huyện Gia Lâm dùng điện thoại cá nhân quay video lại hành vi của Tùng.

Thấy vậy, Tùng vờ quay mặt đi rồi bất ngờ dùng tay phải đấm một phát trúng phần gáy của ông Việt Anh. Bị tấn công, ông Việt Anh dùng tay khống chế Tùng. Nam thanh niên tiếp tục phản kháng, đấm liên tiếp vào vùng gáy của vị cán bộ.

Ngay sau đó, các thành viên tại chốt kiểm dịch đã hỗ trợ ông Việt Anh khống chế Tùng, đưa về trụ sở công an giải quyết.

Tại trụ sở Công an xã Kim Sơn, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo công an, Tùng từng bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích vào năm 2014.

Căn cứ vi phạm, Công an xã Kim Sơn đề xuất UBND xã Kim Sơn xử phạt hành chính đối với Tùng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết; đồng thời chuyển hồ sơ lên công an huyện xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.