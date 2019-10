Ngang nhiên móc túi, đánh người

Công an đang truy xét băng móc túi khu vực Suối Tiên Khu vực hàng quán tạm bợ nơi nhóm móc túi lộng hành đã bị dẹp bỏ, cơ quan quản lý xe buýt triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa. Về các băng nhóm móc túi lộng hành khu vực Suối Tiên, chiều 17-10, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay lực lượng công an đã có kế hoạch nghiệp vụ về việc này và công an đã xử lý một số đối tượng móc túi. “Lực lượng công an đang tiếp tục thực hiện kế hoạch nghiệp vụ và sẽ thông tin cho báo chí khi có báo cáo đầy đủ từ các đơn vị liên quan” - Giám đốc Công an TP.HCM nói. Trong chiều cùng ngày, đại diện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã đến trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM đề nghị cung cấp một số thông tin hình ảnh, clip về băng móc túi ở khu vực Suối Tiên được phản ánh trong loạt bài điều tra mà báo đang đăng tải. Theo trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, băng nhóm móc túi mà báo phản ánh đã bị Công an quận Thủ Đức theo dõi từ trước. Tuy nhiên, băng nhóm này rất ranh ma, rất khó bắt quả tang. Trong những hình ảnh mà báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết thành viên chủ chốt trong băng nhóm là người đàn ông tên Nhân (mà anh em trinh sát hay gọi vui là “siêu nhân”) và người phụ nữ 50 tuổi thường phối hợp với ông Nhân để lấy trộm tài sản. Hai người này từng bị Công an quận Thủ Đức mời làm việc về hành vi trộm cắp. Những thành viên khác các trinh sát cũng đã đưa vào tầm ngắm. Đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết đang truy xét toàn bộ băng nhóm trên. Thực tế cho thấy đây là băng nhóm móc túi có số lượng thành viên đông, được tổ chức, phân công vai trò từng người rất chặt chẽ. Trong khi các thành viên trong nhóm ra tay hành động thì luôn có người cảnh giới, canh chừng lực lượng chức năng. Về thực trạng các băng nhóm móc túi lộng hành trên địa bàn, trao đổi trong chiều cùng ngày với chúng tôi, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, cho biết UBND phường đã nắm từ lâu. Ông Hưng thông tin: Từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, phường Linh Trung xây dựng văn bản chốt chặn một ngày ba ca từ tháng 12-2018 đến tháng 4-2019 ở khu vực trạm dừng xe buýt Suối Tiên. Lực lượng chốt chặn gồm công an, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị phường. Đến tháng 4-2019, phường tạm thời không chốt chặn nữa để công an làm chuyên án. Ông Hưng cũng thông tin là trong tháng 1-2019, công an phường phối hợp bắt được một nhóm ba người có hành vi trộm cắp, móc túi trên xe buýt. Ngày 15-3, phát hiện thêm một người móc túi. Qua xét nghiệm, người này dương tính với ma túy. Do đó phường đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 5-2019, Đội 3 Phòng PC02 cũng bắt thêm một nhóm trộm cắp, móc túi ở khu vực này. Theo ông Hưng, phường thực hiện 45 lượt ra quân xử lý lấn chiếm lòng, lề đường ở khu vực. Sau khi công an quận làm chuyên án thì phường ngưng việc trực chốt. Sau phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, sáng nay phường ra quân tổng dẹp, không cho bán nước khu vực này nữa. “Chúng tôi cũng xây dựng lịch chốt chặn một ngày ba ca. Sắp tới phường sẽ phối hợp với công an các cấp xử lý những người nghi vấn, làm trong sạch địa bàn” - ông Hưng thông tin. TÂN YÊN