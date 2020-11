Nghệ An: Bắt tạm giam 1 bị can chống phá nhà nước

Ngày 6-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng với Nguyễn Văn Lâm (50 tuổi, trú khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 117, Bộ Luật hình sự 2015).



Cơ quan An ninh điều tra, Công an Nghệ An đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Lâm để tạm giam. Ảnh: NTV.

Trước đó, năm 2019, Lâm dang làm nhân viên bảo vệ cho một công ty ở TP Vinh và sử dụng tài khoản Facebook “Lâm Thời” đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung xấu. Ngày 4-12-2019, Công an TP Vinh đã triệu tập Lâm lên để làm việc, giáo dục. Lúc đó, Lâm đã cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, Lâm vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ các nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 21-9, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo tội phạm do Sở TT&TT tỉnh Nghệ An chuyển đến, đề nghị xác minh, điều tra làm rõ Lâm sử dụng Facebook “Lâm Thời” đăng tải, chia sẻ nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra vào cuộc xác minh, điều tra tra cho thấy từ năm 2017 đến nay, Lâm thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook để chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước. Đồng thời có hành vi kích động các tầng lớp nhân dân chống phá.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trích sao 35 tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có 3 video phát trực tiếp, 18 bài do Lâm trực tiếp làm và đăng tải lên facebook, có 13 bài Lâm chia sẻ từ các trang mạng chống phá Đảng và nhà nước.

Tại cơ quan An ninh điều tra, Lâm đã thừa nhận các nội dung trên facebook “Lâm Thời” là của mình, thừa nhận các hành vi vi phạm.