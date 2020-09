Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Ân Văn Hiền (38 tuổi, trú huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều tối 18-9, trong lúc ăn cơm tại bếp của gia đình, Hiền và cha mình là ông Ân Văn Bảo (60 tuổi) xảy ra mẫu thuẫn, cự cãi nhau.

Ông Bảo lên nhà lấy một búa đinh rồi quay lại đập về phía Hiền. Bị đánh, Hiền lấy ghế tấn công khiến ông Bảo ngã, làm rơi búa đinh. Hiền nhặt chiếc búa đánh vào đầu ông Bảo khiến nạn nhân tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, Hiền đang trốn phía sau nhà, tay cầm dao và có những lời lẽ đe dọa lực lượng chức năng. Các trinh sát đã áp sát, khống chế Hiền.

Theo công an, Hiền có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, từng có lần dùng hung khí để đánh cha, mẹ và người thân trong gia đình.