Nghi vấn cô gái bị chủ tiệm bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn

Sáng 19-8, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc nghi vấn một cô gái trẻ bị chủ tiệm ăn bắt quỳ gối, xin lỗi vì chê đồ ăn của tiệm.



Nghi vấn cô gái trẻ bị chủ tiệm bắt quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn. Ảnh: FB

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video quay lại cảnh một nhóm người gồm cả nam, nữ đang đe dọa, bắt một cô gái trẻ quỳ giữa sàn nhà. Vụ việc được cho là xảy ra tại một tiệm ăn trên đường Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh.



Theo nội dung từ clip, nhóm người trên liên tục chửi bới, đe dọa cô gái trẻ. Trong khi đó, cô gái chỉ biết quỳ khóc, xin lỗi và nói “cháu biết lỗi rồi ạ, cháu sai rồi”.

Chưa hết, người đàn ông trong đoạn clip còn đe dọa, to tiếng và bắt cô gái đang quỳ phải ký vào một tờ cam kết do nhóm người này thảo sẵn, đồng thời yêu cầu cô gái phải xóa hết các nội dung, hình ảnh đã đăng tải trên Facebook của mình.

Thông tin ban đầu, những hình ảnh trên bắt nguồn từ việc cô gái trẻ đến tiệm, phát hiện dị vật trong đồ ăn (nghi là sán) nên phản ánh với nhân viên nhà hàng. Tuy nhiên, do các nhân viên thờ ơ, cô gái thanh toán tiền, về nhà viết lên trang Facebook cá nhân, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của tiệm.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng. Vợ chồng chủ tiệm thấy vậy đã tím cách liên hệ, yêu cầu cô gái đến quán để xin lỗi.

Thông tin với PV, lãnh đạo UBND phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, cho biết sự việc xảy ra tại nhà hàng tên NNHT.

Sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin.

Cũng theo vị này, tiệm ăn trên hoạt động đã nhiều năm nay, cơ quan chức năng nhiều lần tiến hành kiểm tra về vệ sinh, an toàn thực phẩm nhưng không phát hiện bất thường.