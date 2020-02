Người dân được phát giấy truy tìm vật chứng vụ Tuấn ‘khỉ’

Ngày 2-2, công an vẫn phong tỏa, kiểm soát nhiều tuyến đường ở khu vực ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi). Đây là ngày thứ 4 liên tiếp việc kiểm soát, phong tỏa tiếp tục được triển khai sau vụ Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "khỉ", 33 tuổi) xả súng khiến 6 người thương vong.

Đây là khu vực nghi Tuấn “khỉ” lẩn trốn.



Đến chiều ngày 2-2, lực lượng chức năng vẫn túc trực, kiểm soát nhiều tuyến đường ở xã Trung An (huyện Củ Chi). Ảnh HT.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã vào từng nhà dân ở khu vực ấp Bốn Phú để phát giấy thông báo truy tìm vật chứng liên quan trong vụ án mà Tuấn gây ra.

Bước đầu, công an xác định Tuấn đã giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào ngày 29-1 và 30-1 tại đường số 121 thuộc ấp 5 (xã Trung An), đường Dương Thị Pha (ấp Thạnh An, xã Trung An) và đường Tỉnh Lộ 15 (thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông) làm người chết, một người trọng thương.

Công an truy tìm các vật chứng gồm: Xe Nouvo màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98, số máy IDB1-074939, số khung 10CY-074929; xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923-074939, số khung 9083Y-157830.

"Đến nay lực lượng công an chưa tìm được vật chứng nêu trên, vì vậy công an xã mong bà con hỗ trợ lực lượng công an truy tìm hai xe nêu trên đất mình, nhất là những vị trí khó quan sát như bụi rậm, cây cối um tùm, ao hồ, kênh rạch...", thông báo của Công an xã Trung An nêu.

Trước đó, vào chiều ngày 29-4, mâu thuẫn trong khi đánh bạc, Tuấn “khỉ” đã xả súng khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người trọng thương. Đến khuya cùng ngày, người này tiếp tục bắn chết thêm một nạn nhân và cướp xe máy tẩu thoát.

Công an TP.HCM sau đó phối hợp với Bộ Công an, bộ đội biên phòng tung một lực lượng hùng hậu bao gồm cả chó nghiệp vụ, xe bọc thép và các khí tài hiện đại truy tìm Tuấn “khỉ”.

Tuy nhiên, sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, Tuấn vẫn chưa bị bắt.