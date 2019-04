Người đàn ông khỏa thân đập phá trụ sở công an

Trước đó, tối 13-4, lực lượng Công an xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phối hợp với lực lượng xã đội đưa một thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) từ khu vực ấp Long Đức 3, xã Tam Phước về trụ sở để làm việc vì nghi có liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự ở địa phương.



Thanh niên này cởi hết quần áo phá hỏng nhiều đồ đạc trong trụ sở công an xã.



Tại trụ sở công an xã, sau khi được tháo còng tay, người này bất ngờ quay sang đập phá, ném các đồ đạc trong phòng làm việc của công an xã. Thanh niên này còn cởi quần áo, trên người chỉ còn quần lót. Anh ta la hét và tìm cách tấn công lại lực lượng công an và dân quân đang có mặt tại đây.



Không dừng lại đó, khi lấy được mã tấu (cất giữ trong phòng làm việc công an) người này còn đuổi theo một số người có mặt tại đây làm họ chạy tán loạn. Sau khi quậy phá trụ sở công an xã, thanh niên này đã được người nhà đưa về.

Vụ quậy phá trên đã làm hư hỏng nhiều tài sản, làm vỡ cửa kính của nhiều phòng làm việc tại trụ sở Công an xã Tam Phước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.