Người nuôi dưỡng nói gì vụ bạo hành bé gái ở quận 12

Ngày 30-10, Công an quận 12, TP.HCM cho biết bắt khẩn cấp với Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an cũng lấy lời khai của người mẹ của bé D.N.C. (6 tuổi) để làm rõ hành vi của Việt.



Ông Hùng cho biết mình rất đau xót khi chứng kiến cảnh bé C. bị đánh, trên người có nhiều thương tích. Ảnh NT.

Bị đánh dập, gí thuốc lá vào vùng kín

Theo Công an quận 12, khoảng tháng 2-2019, mẹ bé C. về sống chung như vợ chồng với Việt tại phòng trọ ở phường Tân Hưng Thuận. Đến tháng 8-2019, bé C. được đưa lên sống chung với mẹ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo ông Đặng Công Hùng (45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), ông là người nuôi dưỡng bé C. từ lúc còn nhỏ. “Tôi nghe người ta nói cháu ngoại đang ở Bạc Liêu nên qua đưa về. Lúc đó bé C. được vài tháng ốm đau, sức khỏe yếu. Tôi chăm cho cháu từng chút, nhiều bữa dù nhịn đói nhưng cháu thì không bao giờ phải thiếu sữa” – ông Hùng nói.



Công an phường Tân Hưng Thuận (quận 12) đưa bé gái đi giám định thương tật vào ngày 29-10. Ảnh NT.

Ông Hùng đi làm bảo vệ, có thời gian làm ở TP.HCM nghĩ rằng bé C. sẽ tốt hơn khi được gần mẹ nên đưa bé lên. “Tôi lên chỗ phòng trọ thì có gặp Việt. Trước đó tôi cũng có gặp người này vài lần. Anh ta rất niềm nở, lễ phép và tỏ ra rất yêu thương bé, nói bố xưng con đàng hoàng. Tôi thấy vậy nên an tâm”, ông nói.

Theo người này, Việt làm bốc vác ở bến xe An Sương sống với Dương nhưng không có đăng ký kết hôn. Riêng Dương không có việc làm ổn định, thường ở nhà với bé C. “Dương chỉ học đến bậc tiểu học rồi lấy chồng khoảng năm 17 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó thì bỏ nhau rồi sống với một người nào đó sinh ra bé C. Sau khi sinh xong thì đi qua nước ngoài làm ăn nhưng cũng được một thời gian rồi trở về” – ông Hùng tiếp.

Dương sau đó lên TP.HCM và ở chung với Việt. Cả hai được xác định là có sử dụng ma túy. Tại cơ quan điều tra, Việt cũng có biểu hiện phê thuốc, nhiều lần bất hợp tác.

Bước đầu Việt khai nhận đã có hành vi gây thương tích cho bé C. đúng như tố cáo. Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã ra Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích và đưa C. đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM. Kết quả đánh giá sơ bộ tỉ lệ tổn thương trên cơ thể của bé là 51%, hiện còn đang khâu tai mũi họng.

“Chỉ cần nhìn điếu thuốc là la hét…”

Theo ông Hùng, sáng 24-10, khi đang ở nhà thì có một người chở bé C. về. Kiểm tra thì phát hiện trên người chằng chịt các vết thương cũ và mới. Tuy nhiên khi gặng hỏi thì bé cho rằng “con bị té”. Ông Hùng phải trấn an rằng: “Con kể đi, có ngoại ở đây bảo vệ cho con đừng sợ” thì lúc này bé mới kể bị Việt đánh, gí thuốc lá vào người, vùng kín…



Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Tân Hưng Thuận đã đến phòng trọ để mời làm việc với Việt và Dương. Ảnh chụp màn hình.

Bốn ngày hôm sau, ông Hùng sắp xếp công việc nhà và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng mạng để đưa bé C. lên công an phường Tân Hưng Thuận trình báo. Đến tối 28-10, ông Hùng đưa cháu lên tới TP.HCM nhưng không có chỗ nghỉ, phải ngủ nhờ những người tốt bụng.

“Tôi nhìn cháu mà không cầm lòng được. Nuôi từ lúc còn đỏ hỏn đến giờ mà nó đánh đập sao toàn thân không có chỗ nào là không có sẹo” – ông Hùng bức xúc.

Người đàn ông cho biết mình là ông ngoại nuôi của bé C. nhưng từ lúc cháu còn nhỏ đến lớn là sống cùng gia đình ở Trà Vinh. Chỉ gần đây mới lên sống với mẹ. “Mấy ngày ở nhà, bé cực kỳ hoảng loạn. Cứ thấy cây gỗ, kìm hoặc ai cầm điếu thuốc hút là hét lên rồi lẩn tránh vào một góc. Như vậy đủ biết khoảng thời gian bị đánh như thế nào rồi”.

Lời khai ban đầu của Việt cũng đúng với những gì bé gái phản ánh. Theo đó, nam thanh niên thừa nhận đã nhiều lần dùng cây gỗ đánh vào mông bé vì tiểu tiện trên nệm. Ngoài ra còn bỏ tàn thuốc lá đang cháy vào người bé gây bỏng.

Riêng Dương khai có thấy, biết việc con gái bị Việt đánh. Tuy nhiên, do sống phụ thuộc và bị dọa đánh khi ngăn cản nên nhờ người chở bé C. về quê để cha dượng chăm sóc.



Bé gái sau đó đã được đưa đi giám định thương tích và cho kết quả là 51%. Ảnh NT.

Hiện tại bé gái đã được đưa đi thăm khám, chữa trị các vết thương và được các nữ cán bộ phường chăm sóc.

UBND quận 12 cho biết cũng đã cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc cho bé.