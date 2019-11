Nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 35 tỉ đồng

Ngày 5-11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Tân (28 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Phước Tân

Tân là cán bộ tín dụng của một ngân hàng ở TP Vĩnh Long. Từ năm 2018 đến tháng 10-2019, người này đã lừa vay tiền của nhiều khách hàng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể, Tân làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của ngân hàng để vay hơn 32 tỉ đồng của 8 người ở các huyện Vũng Liêm, Long Hồ và TP Vĩnh Long.

Tân cũng khai còn vay mượn số tiền 2,9 tỉ đồng của 4 người khác.