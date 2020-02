Nhiều ổ bạc ở Chợ Mới liên tiếp bị triệt xóa

Ngày 6-2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang 24 đối tượng tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 20, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phục kích và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 05, ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai con gà đá, năm mô tô, một bộ lắc tài xỉu, 150.000 đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ hơn 75 triệu đồng tiền mặt và nhiều điện thoại di động các loại.



24 con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Quỳnh Minh

Trước đó, vào tối 3-2, Công an huyện Chợ Mới cũng đã bắt quả tang 12 đối tượng (tám nữ) đang tổ chức đánh bài tây ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Thuận, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trên chiếu bạc, công an thu giữ bộ bài tây, 1,4 triệu đồng và thu giữ 66 triệu đồng trên người các đối tượng.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định.