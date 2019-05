Nhóm nghi can khai gì vụ xác người trong bê tông?

Ngày 19-5, liên quan vụ hai xác người trong thùng phuy ở Bình Dương, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra.



Bước đầu công an xác định bốn phụ nữ gồm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa (cùng ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (quê Tiền Giang) và một người khác có liên quan đến hai thi thể.

Hai xác chết trong căn nhà che bạt

Tối 15-5, ông Nguyễn Thanh H. đến căn nhà mới mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương dọn dẹp để chuyển đến ở thì phát hiện thùng phuy nước màu xanh, bên trong có chứa bê tông và một thùng phuy quấn kẽm, nylon, dán kín bằng silicon.

Mọi người khiêng vứt thùng phuy quấn kẽm bên hông nhà, còn thùng có chứa bê tông quá nặng nên ông H. nhờ người đập bê tông để mang đi. Tuy nhiên, khi vừa đập nứt khối bê tông, mọi người phát hiện một thi thể bên trong đang phân hủy nên báo công an.

Đến sáng 16-5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an tiếp tục phát hiện thi thể thứ hai trong thùng phuy bên hông nhà, bên trong có nhiều trà. Sau này công an xác định danh tính hai nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo chủ cũ của căn nhà, nhóm người đến thuê có hành tung rất bí ẩn. Chỉ vài ngày sau khi đến thuê ở, họ dùng bạt che kín hàng rào quanh nhà. Ngay cả khi nhóm người này rời đi chủ nhà cũng không hề biết, chỉ đến khi bán nhà cho người khác và chủ mới định dọn đến ở mới phát hiện vụ việc.

Tìm ra nhóm người nhờ báo đăng thông tin truy tìm…

Sau khi vào cuộc, công an xác định danh tính nhóm người thuê nhà nên tối 17-5 đã phát thông báo truy tìm trên báo chí và các phương tiện truyền thông. Đến rạng sáng 18-5, bốn phụ nữ thuê phòng tại một khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thu dọn đồ đạc để bỏ đi thì nhân viên khách sạn phát hiện ô tô Ford Everest biển số 51A-718.30 và khuôn mặt những người này giống trong thông báo truy tìm của công an nên báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại. Ngay sau đó công an đã có mặt, bắt giữ bốn người này cùng ô tô để điều tra.

Theo lời khai ban đầu, hai nạn nhân và các nghi can cùng một nhóm tu luyện pháp luân công. Nhóm này đến Khánh Hòa hoạt động và bị chính quyền Nha Trang xử phạt hành chính. Sau đó cả nhóm trở về nhà mẹ Hà là bà Hoa ở. Trong thời gian này, Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà để đến nơi khác ở. Đến đầu tháng 9-2018, cả nhóm thuê một căn nhà trên đường D2 trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương) làm nơi sinh hoạt. Sau đó nhóm này tiếp tục chuyển đến thuê nhà ở ấp 5, nơi phát hiện thi thể hai người.

Tháng 12-2018, cả nhóm đến huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê nhà ở. Khi ở Xuyên Mộc, Linh đã ngã từ trên lầu xuống đất tử vong do bị khủng hoảng khi tu luyện. Sau khi Linh chết, nhóm đưa thi thể bảo quản trong phòng máy lạnh rồi mang về để trong căn nhà ở ấp 5, bỏ vào thùng phuy nhựa, quấn kẽm, băng keo… xung quanh rồi để trong phòng ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Hà và Thảo đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Thành nên hai người đi mua kích điện, bình ắcquy chích vào người khiến anh Thành bất tỉnh, Hà siết cổ anh Thành tới chết rồi để xác trong phòng ngủ. Sau đó nhóm mua thùng phuy, xi măng… về, cho thi thể anh Thành vào rồi đổ bê tông lên trên.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc đi thuê khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện thì công an phát hiện vụ án trên.

“Đây là lời khai ban đầu và công an đã khởi tố vụ án, đang khẩn trương xác định thời gian, địa điểm và vai trò của từng người trong nhóm để khởi tố bị can” - một nguồn tin cho hay.

LÊ ÁNH

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA Ảnh nhỏ: Hai nghi can bị bắt giữ.