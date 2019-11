Nhóm thiếu niên chuyên đập phá, đánh người vô cớ ở Bình Dương

Ngày 2-11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 10 thanh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những thanh niên này có độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).



Cứ nửa đêm cả nhóm lại rủ nhau dùng gạch đá quậy nhà dân

Theo điều tra của cơ quan công an, những thanh niên này không học hành, chuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng. Vào đêm khuya cả nhóm tụ tập đi “quậy”.



Cả nhóm đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã Dĩ An nẹt bô, chửi bới, đánh người vô cớ.

Nhóm này thường dùng gạch đá ném vào các cửa hàng, nhà các hộ dân, xe ô tô, bẻ gãy gương chiếu hậu xe ô tô... rồi bỏ đi.

Mặ c dù, tài sản bị hư hại do nhóm này gây ra không lớn, nhưng việc này đã gây mất ANTT và làm người dân hoang mang.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Dĩ An) đã nhanh chóng điều tra, bắt cả nhóm. Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ bảy người, ba người còn lại do chưa đủ tuổi nên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, làm rõ.