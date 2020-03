Những CSGT hăng hái bắt ma túy

Các CSGT TP.HCM chia sẻ: Kinh nghiệm bắt tội phạm vận chuyển ma túy thường xuất phát từ dấu hiệu nghi vấn đơn giản là vi phạm giao thông. Từ đó, nhiều vụ vận chuyển ma túy khủng tình cờ được phát hiện.



Nhiều vụ truy bắt mà khi nhớ lại, người trong cuộc không tin vào mắt mình vì số lượng ma túy quá khủng...

Căng thẳng vì lời thì thầm “nó có súng”

Một trong những kỷ niệm khó quên trong đời làm CSGT của Thiếu tá Giang Hoàng Thiện (Đội CSGT An Sương, quận 12, TP.HCM) là vụ bắt 895 bánh ma túy tại An Sương, vì nghi phạm to lớn như hộ pháp mà còng số 8 không khóa vừa. Chưa hết, khi bắt giữ, tài xế còn thì thào bên tai “nó có súng”...

Từ vụ bắt giữ này mà một chuyên án buôn bán, vận chuyên ma túy xuyên biên giới được các lực lượng triệt phá.

Theo Thiếu tá Thiện, tối 27-3-2019, Tổ công tác 363 cùng CSGT An Sương đi tuần tra địa bàn.

Lúc này, tổ phát hiện một ô tô con chạy cùng xe tải hướng từ Củ Chi về Hóc Môn có dấu hiệu vi phạm nên phát tín hiệu dừng xe. Hai tài xế không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao, Thiếu tá Thiện cùng đồng đội lập tức lên mô tô đặc chủng đuổi theo, ép hai xe dừng lại tại địa phận xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Trong lúc tài xế ô tô con (người Việt Nam) chìa một xấp tiền dày có mệnh giá lớn nhờ anh tha thì từ chiếc xe tải phía sau, một người to như hộ pháp hấp tấp bung cửa, nhảy xuống xe rồi bỏ chạy.

Trước tình huống bất ngờ này, CSGT lập tức khống chế tài xế người Việt rồi đuổi theo chừng 200 m thì bắt được người vừa bung cửa xe tải bỏ chạy.

“Việc bắt giữ người nặng cân này để đợi đồng đội tiếp ứng rất khó khăn, không thể dùng còng số 8 vì cổ tay anh ta to quá cỡ của chiếc còng. Lúc đó mà người này vùng dậy, dù hai CSGT cũng rất khó xoay xở… Choáng nữa là tài xế ô tô con báo cho chúng tôi là ông ta có súng…” - ông Thiện kể.

Lúc này, các CSGT đã dùng dây thừng thay còng, đợi lực lượng đến hỗ trợ.

Khi tổ công tác đến và mở thùng xe tải kiểm tra thì mọi người sốc khi thấy năm thùng hàng nghi là ma túy. “Chúng tôi trố mắt nhìn nhau vì không ai nghĩ chiếc xe tải đi ngược chiều này lại vận chuyển số lượng ma túy nhiều khủng khiếp như vậy....” - ông Thiện nói.



895 bánh ma túy mà Thiếu tá Giang Hoàng Thiện cùng đồng nghiệp Đội CSGT An Sương góp công bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Truy đuổi như phim hành động

Tương tự như người đồng nghiệp Giang Hoàng Thiện, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa (Đội CSGT Chợ Lớn, quận 6) nhớ cảm giác tham gia vào một màn truy đuổi như phim hành động bất đắc dĩ.

Giữa năm 2019, khi phát hiện thanh niên chạy xe máy không có gương chiếu hậu, Thiếu tá Nghĩa cùng đồng đội ra hiệu dừng xe nhưng không thành.

Khi biết bị truy đuổi bằng mô tô đặc chủng, thanh niên liên tục đánh võng, lạng lách, thậm chí tạt đầu mô tô. Lúc bị ép xe, người này lột mũ bảo hiểm ném thẳng về phía CSGT.

Cuộc đua tốc độ bằng xe máy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 6 thì tiếp diễn bằng màn chạy bộ rượt đuổi bởi nghi phạm quăng xe máy rồi lao vào một hẻm, thoăn thoắt trèo lên một mái nhà. “Lúc đó anh em đều đuối sức nhưng sợ đối tượng khống chế người dân nên chúng tôi tìm cách trì hoãn, báo cho công an địa phương phối hợp mới bắt được” - Thiếu tá Nghĩa kể.

Lý do mà nam thanh niên bỏ chạy trối chết là vì 1,1 kg ma túy treo lủng lẳng trên xe máy.