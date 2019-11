Những trận đánh ma túy lớn của Công an TP.HCM

Đấu tranh chống ma túy: Nỗ lực của công an rất cao Ngày 29-3, trong lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã khen thưởng các lực lượng phá chuyên án ma túy 218LP của Bộ Công an và thành tích bắt giữ 895 bánh heroin của Công an TP.HCM.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy. Ảnh: N.TÂN Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá hoạt động sản xuất, mua bán ma túy ở Đông Nam Á gia tăng, Việt Nam là địa bàn trung chuyển, vừa là nơi tiêu thụ nên công tác đấu tranh ngăn chặn là nhiệm vụ nặng nề. Việc phá án thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất cao của lực lượng công an, đặc biệt là công an phòng, chống ma túy và các lực lượng khác. “Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Nếu không giảm ma túy thì không giảm các tội phạm khác được. Từ ma túy dẫn đến cướp của, giết người, ngáo đá, không làm chủ được mình. Nếu một tấn ma túy lọt ra ngoài xã hội thì không biết hậu quả ra sao” - Bộ trưởng nói đồng thời nhìn nhận việc đấu tranh các chuyên án cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống ma túy.