Ngày 26-12, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra xác định, Hà với chị D. là từng là vợ chồng, sau đó ly hôn. Hà nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Bực tức, Hà mua hoá chất cùng một biển số xe máy giả với ý định tìm vợ cũ để hãm hại.

Sáng 18-12, Hà mượn xe của bạn, gắn biển số giả rồi mang hoá chất đựng trong ca nhựa đến cây xăng ở phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) chờ vợ cũ đưa con đi học về.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, thấy chị D. đi xe máy ngang qua, Hà bám theo tạt hoá chất vào mặt chị D.

Sau khi gây án, Hà bỏ chạy, chị D. được đưa đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cấp cứu. Kết quả thương tích ban đầu xác định là 32%.