Ngày 27-12, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận cơ quan thẩm quyền đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).



Bà Ngô Thị Điều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam hôm 28-9. Ảnh: vkspy.gov.vn

Theo đó, bà Điều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bà Điều được các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên thống nhất thay đổi biện pháp ngăn chặn do đã khắc phục hậu quả.



Bà Ngô Thị Điều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm 28-9 để điều tra tội trốn thuế.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, bà Ngô Thị Điều đã mua sỉ trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa do UBND tỉnh Phú Yên bán đấu giá hồi cuối tháng 5-2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 6-6-2017, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu dân cư phía bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận bà Ngô Thị Điều là người trúng đấu giá 262 lô đất.

Ngay sau đó, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 262 lô đất.



Khu đất 262 lô được bán sỉ cho bà Ngô Thị Điều. Ảnh: TẤN LỘC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.



Từ ngày 7-8-2017 đến tháng 9-2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 lô đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỉ đồng. Thế nhưng, thực tế bà Điều đã bán 259 lô đất này với tổng số tiền hơn 320,7 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là 158,8 tỉ đồng. Điều này nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu tiền thuế cho Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Theo một nguồn tin khác, đến ngày 17-8-2021, bà Điều đã nộp bổ sung hơn 3,2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khởi tố năm cựu lãnh đạo, cán bộ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Năm bị can gồm: ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên; bà Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, Phó giám đốc Sở TN&MT; Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên.

Trong đó, ông Hiến và bà Nở đang bị tạm giam; ba bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.