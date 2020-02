Nữ công nhân bị xử lý vì tung tin sai về dịch Corona

Công an TP. Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng PA04 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân "T.G.H.V" đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona



Nữ công nhân M. cam kết không tái phạm tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Nội dung mà tên tài khoản Facebook này đăng tải: "Lào Cai: Phát hiện 12 công dân Việt Nam nghi nhiễm virus Corona mới". Ngay sau đó, Công an TP. Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định được chủ tài khoản Facebook tên là L.T.M, (34 tuổi), ngụ ở xã Hoằng Minh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Công an TP. Thanh Hóa cũng xác minh được nữ công nhân (34 tuổi), hiện đang Công ty Hồng Mỹ 1, Khu công nghiệp Hoàng Long. Tiếp sau đó, Công an TP. Thanh Hóa cũng đã tiến hành triệu tập nữ công nhân này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nữ công nhân M. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời phải gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm. Công an TP. Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm của nữ công nhân này, đồng thời chỉ đạo Công an phường Tào Xuyên (TP.Thanh Hóa) báo cáo Chủ tịch UBND phường, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa cũng đã làm việc với Hà Thị Việt Trinh (25 tuổi, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) để làm rõ việc Trinh đưa thông tin sai sự thật về dịch Corona trên trang Facebook cá nhân.

Hà Thị Việt Trinh đã đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung: “Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong cung giờ từ 4-7 giờ 30 sáng mai 1/2/2020 nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang”.



Hà Thị Việt Trinh cũng đăng tải thông tin sai sự thật về việc "phun thuốc bầu trời" bị công an xử lý.

Ngay sau khi đăng tải, nội dung thông tin trên này đã thu hút nhiều người quan tâm với hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ. Làm việc với cơ quan công an, Hà Thị Việt Trinh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình, gỡ bỏ bài viết trên Facebook và cam kết không tái phạm.