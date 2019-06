Ô tô tải mất lái khi đổ đèo gây tai nạn cho 5 xe khác

Sáng 17-6, trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn với năm ô tô và một xe máy.



Vụ tai nạn liên hoàn giữa năm ô tô và một xe máy.

Thông tin ban đầu cho hay khi đang đổ đèo Quán Cau, xe tải 78C- 009.14 do ông Nguyễn Ngọc Anh (43 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An) điều khiển, bất ngờ bị mất lái, va vào dải phân cách giữa đường rồi chắn ngang mặt đường.

Thấy vậy, bà Mai Thị Minh Thúy (45 tuổi, ngụ thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An) đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều, giảm tốc độ để tránh xe tải nằm ngang đường.





Chiếc xe tải chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau.

Cùng lúc, xe bồn 77C- 080.29 cũng dừng lại để tránh tai nạn. Tuy nhiên, cũng thời điểm đó, xe đông lạnh 51D - 453.82 từ phía sau lao đến đâm vào đuôi xe bồn.

Lúc này, xe khách 12B - 00473 lách qua bên trái xe bồn để vượt lên nhưng bị kẹt lại. Một xe khách khác mang biển kiểm soát 90B - 003.21, do ông Trần Tất Tùng (35 tuổi, ngụ huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển, chạy lách qua bên phải xe bồn đã tông vào xe máy do bà Mai Thị Minh Thúy Thúy điều khiến phía trước.

Vụ tai nạn làm bà Thúy chết khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.





Năm ô tô chắn hết nửa mặt đường quốc lộ 1.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy năm ô tô và một xe máy đã chắn nửa mặt đường quốc lộ 1.

Theo một số người chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ, đoạn đường qua đèo Quán Cau khá trơn, một số ô tô không làm chủ tốc độ khi đổ đèo.