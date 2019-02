Phó Công an quận 1 TP.HCM lao ra đường phố bắt cướp

Ngày 8-2, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Lưu Thanh Nhân (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.



Trước đó, sáng cùng ngày, Nhân chạy xe lòng vòng nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật. Khi đến ngã 6 Phù Đổng (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện 2 mẹ con nữ du khách người Úc nên áp sát để cướp giật chiếc điện thoại iPhone X.



Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh HT

Phát hiện sự việc, một Trung tá công an mới về hưu đang lưu thông trên đường đã phóng xe máy đuổi theo. Đến giao lộ đường Lý Tự Trọng – Trương Định, vị này áp sát khiến Nhân té ngã.

Nam thanh niên liền vất xe chạy bộ nhưng tiếp tục bị truy đuổi. Khi đến gần trụ sở Công an phường Bến Thành (giao lộ Phạm Hồng Thái – Lý Tự Trọng) thì Phó trưởng Công an quận 1 cùng Đội trưởng CSGT, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) đang ngồi bên trong phát hiện nên lao ra đường cùng phối hợp khống chế đối tượng.

Tài sản bị cướp sau đó đã được thu hồi, trao trả cho du khách.