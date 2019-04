Quận 4 nhờ Phòng Kĩ thuật Hình sự hỗ trợ vụ bé gái bị sàm sỡ

Chiều 5-4, theo nguồn tin của PLO.VN, Công an quận 4 đã có báo cáo xin ý kiến Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Kĩ thuật hình sự Công an TP.HCM trích xuất camera lấy file gốc, hỗ trợ điều tra vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy.



Hình ảnh cắt từ clip.

Một nguồn tin khác của chúng tôi cho hay trong những ngày qua công an quận 4 liên tục khẩn trương làm rõ vụ việc, đồng thời làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, sau khi ông đến cơ quan này trình diện.

Cũng trong ngày 5-4, Ban quản lý (BQL) chung cư Galaxy 9 vừa có thông tin chính thức về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Theo đó, ngay khi phát hiện sự việc, BQL chung cư này đã rà soát xác minh được người đàn ông có hành vi lạ với bé gái. Sau đó, BQL chung cư đã trình báo cho Công an phường 1, quận 4 để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện tại, BQL chung cư này đang phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.