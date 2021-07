Ngày 12-7, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) triệt phá hai nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet.



Công an tiến hành khám xét nhà Hoàng Thế Duy Thanh. Ảnh: CA

Theo đó, ngày 11-7, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Phòng PA05, PA06 tiến hành triệt xoá nhóm đánh bạc này.

Khám xét bốn địa điểm liên quan, công an thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng tiền mặt và hơn 500 trang dữ liệu trích xuất về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thực hiện lệnh tạm giữ 19 người có liên quan.



Công an làm việc với những người tham gia đánh bạc. Ảnh: CA

Cụ thể, công an tạm giữ hai người có hành vi tổ chức đánh bạc là Hoàng Thế Duy Thanh (36 tuổi, ngụ thôn 2, xã Trà Mai) và Nguyễn Minh Kiệt (58 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Mai) cùng 17 người có hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 12-6 đến 11-7, hai nhóm này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, cá cược bóng đá với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.