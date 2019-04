Say rượu, đốt luôn nhà mẹ đẻ

Chiều 2-4, công an phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ một thanh niên say rượu đốt nhà mẹ ruột tại địa phương.



Căn nhà vách gỗ phần trên nay chỉ còn phần tường

Theo các nhân chứng, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh T., khoảng 30 tuổi, trú tại phường Thiện An uống rượu cùng bạn rồi sau đó về nhà cãi vả với mẹ rồi bật lửa đốt cháy cả căn nhà vách tường gạch xây lửng, phía trên bằng gỗ.

"Tôi đang đứng chơi cùng bạn gần nhà T. thì nghe tiếng của mẹ anh T. chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà. Một lát sau thì ngọn lửa bùng phát dữ dội, người dân dùng mọi cách nhưng việc dập lửa bất thành", một nhân chứng nói.

Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản có giá trị bị biến dạng, hư hỏng nặng. Căn nhà bị cháy nằm sâu trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Được biết, căn nhà vừa bị cháy là nơi anh T. hiện đang sống nuôi con nhỏ cùng mẹ ruột.