Tài xế mặc áo Grab chở đồng bọn gí dao cướp xe máy ở Bình Tân

Ngày 14-11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.



Hình ảnh từ clip cho thấy hai tên cướp khống chế nam thanh niên cướp xe máy và điện thoại ở Bình Tân. (Ảnh do người bị hại cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13-11, anh LMT (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe hiệu Vespa trên đường 5B (phường Bình Hưng Hòa) và dừng trước nhà số 2D.

Anh T. đang cầm điện thoại để bấm thì có một xe máy hiệu Vario do nam thanh niên mặc áo, đội nón Grab chở theo một thanh niên chạy tới.

Người này dừng lại và lấy chiếc điện thoại của anh T., thanh niên ngồi sau cũng xuống xe vòng sau lưng anh T. lấy dao gí vào cổ để cướp xe.

Thấy nạn nhân chống cự, người này lấy dao đe dọa, riêng thanh niên còn lại cất điện thoại vừa cướp được vào túi, lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân.

Anh T. chống cự, kéo lại xe máy của mình nhưng không được. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh gần đó ghi lại.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.