Tài xế taxi đánh 3 cô gái vì không đi xe

Mới đây, một cô gái đăng tải dòng trạng thái trên Facebook về việc bị nam tài xế taxi hành hung chỉ vì không đồng ý đi xe của người này.



Theo đó, sự việc xảy ra tại bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Khi cô cùng hai người bạn vừa xuống tới bến xe thì một người đàn ông mặc đồng phục taxi Hoàn Kiếm đã nhanh chóng ra "làm giá", mời đi xe với giá 80.000 đồng. Dù cô gái và hai người bạn không đi, không tiếp chuyện nhưng người đàn ông vẫn không ngừng mời mọc, tiếp tục giảm giá 70.000 đồng rồi 60.000 đồng.



Hình ảnh tài xế đánh 3 cô gái được đăng tải trên Facebook

Nhóm cô gái một lần nữa từ chối thì liền bị tài xế dùng chiếc ô đang cầm trên tay tấn công. Quá sợ hãi, cô gái hét lên rằng sẽ báo công an nhưng nam tài xế thách thức và cho rằng mình không sợ ai.

Đáng chú ý, theo thông tin đăng tải, khi cô gái tới quầy trực ban của bến xe để trình báo thì nhận đựơc câu trả lời rằng ở đây "không quản lý đội taxi" và gợi ý gọi cho cảnh sát khu vực.

Tuy nhiên, họ gọi điện cho cán bộ cảnh sát khu vực tên C. nhưng một lần nữa bị từ chối vì "không giúp được". Sau khi đăng tải, sự việc nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội.

Ngày 6-8, trao đổi về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Yên Nghĩa cho biết đã làm việc với cảnh sát khu vực tên C. để xác minh thông tin.

Trong bản tường trình của mình, cán bộ công an này thừa nhận có nhận được cuộc gọi của cô gái cung cấp thông tin về việc bị hành hung tại bến xe Yên Nghĩa. Do đang trong ngày nghỉ, vị công an hướng dẫn cô gái đến công an phường trình báo.

Quá trình đó, có thể hai bên không hiểu ý nhau nên cô gái bức xúc, đăng tải thông tin lên mạng Facebook. Đơn vị này cũng cho hay đã mời một trong ba cô gái lên làm việc hoặc cung cấp địa chỉ để đơn vị đến trực tiếp trao đổi nhưng họ từ chối.

Đối với hành vi tài xế taxi tấn công các cô gái, lãnh đạo Công an phường Yên Nghĩa nói sau khi xin chỉ đạo của cấp trên, đơn vị sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong một diễn biến khác, Công ty CP Thương mại vận tải Hoàn Kiếm cho biết nam tài xế của vụ việc trên được xác định là Nguyễn Ngọc Tuyền.

Tài xế này cho rằng trong lúc chào mời đi xe đã bị khách hàng xúc phạm nên dùng chiếc ô che mưa đánh vào tay của họ. Ngay khi nhận được thông tin, công ty đã triệu tập lái xe về làm việc và viết bản tường trình sự việc. Theo đó, công ty đã ra quyết định đình chỉ với lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền, xử lý theo nội quy, quy chế.