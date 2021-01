Tài xế xe ôm bị bắt giam về 3 tội danh

Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Thanh Sơn (24 tuổi, trú Hải Dương) về ba tội gồm trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30-5-2020, Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) nhận được tin trình báo của anh Bùi Công Tr. (trú trên địa bàn) về việc bị say rượu và ngủ gục tại vỉa hè đường Bưởi. Khi tỉnh dậy, anh Tr. phát hiện bị mất trộm điện thoại và ví tiền, tổng trị giá khoảng 33 triệu đồng.

Vụ việc được chuyển lên Công an quận Ba Đình điều tra. Quá trình xác minh, công an phát hiện tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook của anh Tr. bị mạo danh, nhắn tin cho bạn bè của anh này với mục đích lừa đảo, vay tiền.

Bằng các nghiệp pháp nghiệp vụ, công an quận làm rõ Tạ Thanh Sơn là nghi phạm thực hiện các hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận khoảng giữa tháng 5-2020, Sơn chạy xe ôm công nghệ Grab và ở trọ tại đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc.

Đêm ngày 29-5, Sơn đi mua đồ ăn đêm và phát hiện anh Tr. đang nằm ngủ tại vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sơn lục tìm, lấy được hai điện thoại và chiếc ví da bên trong có tiền.

Tiếp đó, Sơn mở điện thoại, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội của anh Tr. để mạo danh, nhắn tin vay mượn tiền của bạn bè và người thân anh Tr.

Công an xác định số tiền Sơn chiếm đoạt bằng hành vi này lên tới hàng trăm triệu đồng.