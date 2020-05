Tạm giam đối tượng đâm công an khi bị dừng xe kiểm tra

Tối 8-5, tin từ Công an huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), cho hay đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Tính (35 tuổi, ngụ xã Thới An Hội) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 30-4, trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Kế Sách, công an huyện phát hiện Nguyễn Thành Lợi (33 tuổi, ngụ xã Thới An Hội) chở Tính ngồi sau nẹt pô, điều khiển phương tiện với tốc độ nhanh.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện của Lợi để kiểm tra giấy tờ và bị lực lượng tuần tra tiến hành khống chế. Lúc này, Tính có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ, đồng thời móc trong người một con dao nhọn đâm một chiến sĩ công an nhưng không trúng.

Sau đó, Tính bị hai chiến sĩ công an khống chế, tuy nhiên lúc này Tính vẫn còn cầm dao trên tay và bất ngờ đâm hai người này bị thương.

Sau gần 10 ngày củng cố hồ sơ, Công an huyện Kế Sách ban hành quyết định xử lý hình sự đối với Tính, riêng Lợi thì đang bị xem xét, xử lý hành chính.