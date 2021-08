Như PLO đã đưa tin, ngày 4-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Diệp (34 tuổi) và Đinh Thị Vân (33 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 170 BLHS năm 2015.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Diệp, nguyên là nhà báo, Trưởng ban PR - Chuyên đề thuộc Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.

Lợi dụng chức danh của mình, Diệp thỏa thuận cùng Đinh Thị Vân lấy tư cách pháp nhân Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, soạn văn bản có nội dung nêu rõ sai phạm, gửi đến các công ty, sau đó gọi điện, nhắn tin để gây sức ép tống tiền.



Hai bị can Vân (trái) và Diệp. Ảnh: CACC

Liên quan đến sự việc này, ngày 4-8, Ban biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập cho biết: Nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp trước đây công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, từng được bổ nhiệm Trưởng ban PR- Chuyên đề.

Theo Ban biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, trước khi xảy ra vụ việc (ngày 17-7-2021) và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bà Nguyễn Ngọc Diệp đã bị Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập miễn nhiệm chức Trưởng ban Pr- Chuyên đề, chấm dứt hợp đồng lao động do vi phạm đạo đức người làm báo và nội quy, quy chế của cơ quan trong quá trình hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Quyết định miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp do Tổng Biên tập Tạp chí ký ngày 24-6-2021 căn cứ vào đề nghị của Ban Pháp luật và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tạp chí sau khi xem xét đơn tố cáo của một doanh nghiệp. Sự việc này cũng được Tạp chí báo cáo Cục Báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16-7-2021.

Riêng đối với bị can Đinh Thị Vân, Tạp chí khẳng định không phải nhân sự của Tạp chí.

Ban biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập việc bà Nguyễn Ngọc Diệp có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp là hành vi cá nhân, không liên quan đến Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.

“Ban biên tập Tạp chí không chỉ đạo, không cấp giấy giới thiệu cho bà Diệp và không đăng tải các bài viết liên quan. Theo thông tin từ cơ quan Công an, bà Diệp đăng tải bài viết về doanh nghiệp trên Tạp chí Thương trường”- BBT tạp chí này thông tin.