Nhân viên mới câu kết với nhân viên cũ trộm dây đồng của công ty 06/11/2024 21:23

Ngày 6-11, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Lâm (20 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) và Lương Minh Tâm (19 tuổi, ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 4-11, Công ty TNHH Musem Vina nằm trong KCN Tân Kim mở rộng (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) kiểm tra kho nguyên vật liệu của công ty thì phát hiện mất 4 thùng carton bên trong có chứa 66 kg dây đồng (trị giá khoảng 11,8 triệu đồng) nên trình báo cơ quan công an.

Tâm và Lâm đã đột nhập vào công ty để trộm tài sản. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cần Giuộc vào cuộc và xác định Lâm và Tâm là hai nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Tâm khai là nhân viên cũ của công ty nên biết tài sản trong kho dễ trộm và đã móc nối, câu kết với nhân viên mới là Lâm, lợi dụng lúc công ty nghỉ trưa nên hai người đột nhập vào kho nguyên vật liệu lấy trộm 4 thùng carton nói trên rồi tẩu thoát.

Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ.