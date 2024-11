Tìm camera hành trình, nhân chứng vụ tai nạn làm 1 người tử vong ở Bình Thạnh 06/11/2024 14:07

(PLO)- Công an tìm camera hành trình, người chứng kiến vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM, khiến một người tử vong chiều 5-11.

Ngày 6-11, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy làm một người tử vong tại chỗ.

Công an thông báo ai có camera hành trình và chứng kiến vụ tai nạn thì đến công an trình báo để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ảnh: TS

Theo công an, để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công an thông báo ai là người chứng kiến và các xe đi qua có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn thì đến cơ quan công an cung cấp, liên hệ cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn qua số điện thoại 0903.093.385.

Công an cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc 14 giờ 44 ngày 5-11 trên đường Điện Biên Phủ, gần đường Nguyễn Gia Trí, theo hướng từ cầu Sài Gòn đi ngã tư Hàng Xanh (phường 25, quận Bình Thạnh).

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào thời điểm trên xe buýt 51B-194.92 (tuyến số 104, Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm) lưu thông trên đường Điện Biên Phủ.

Khi đến đoạn giao với đường Nguyễn Gia Trí thì xảy ra tai nạn với người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số TP.HCM.

Vụ việc khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Riêng xe buýt dừng lại cách hiện trường ít mét.