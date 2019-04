Thanh niên ngáo đá, dọa bật lửa đốt cây xăng

Vụ việc xảy ra vào khuya 7-4, tại cây xăng Mỹ Long (thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).



Đối tượng Ngô Minh Tuấn. Ảnh: Công an An Giang

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Ngô Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đến cây xăng Mỹ Long sử dụng điện thoại nên nhân viên cây xăng ra nhắc nhở. Thấy vậy, Tuấn liền đi vào cây xăng, tay cầm dao và vòi bơm xăng và bật lửa dọa đốt cây xăng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm Công an TP Long Xuyên đã nhanh chóng có mặt vận động, thuyết phục. Lợi dụng lúc Tuấn sơ hở lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an An Giang

Nghi ngờ Tuấn có biểu hiện ngáo đá, công an tiến hành thử test nhanh, kết quả cho thấy Tuấn dương tính với Methamphetamine.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai bản thân nghiện ma túy nhiều năm nay. Hiện Công an phường Mỹ Long đang hoàn thành hồ sơ đề nghị đưa Tuấn đi điều trị, cai nghiện ma túy.