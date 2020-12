Thi thể 1 người đàn ông nổi trên sông

Chiều 23-12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, các phòng nghiệp vụ của Công an phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trôi trên sông đang trong quá trình phân hủy.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: AĐ

Trước đó, chiều 22-12, người dân đang chèo thuyền câu cá trên sông Sêrêpốk (đoạn qua thôn 5, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện thi thể một người nổ trên sông. Ngay sau đó, người dân đã đưa thi thể này lên bờ và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là một người đàn ông, chưa rõ nhân thân lai lịch, trên người không mặc quần áo.