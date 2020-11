Thi thể 1 người đàn ông trong chuồng bò

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong chuồng nuôi bò ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.



Khu vực chuồng bò nơi phát hiện nạn nhân. Ảnh: CTV

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 20-11, một người dân ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, đi làm ruộng ngang chuồng bò của người dân ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa phát hiện có mùi hôi thối.

Người này vào kiểm tra thì phát một người đàn ông đã tử vong bên trong chuồng nuôi bò, thi thể đã bị phân hủy.

Theo dân địa phương, người đàn ông bị tử vong khoảng 50 tuổi. Người này quê tỉnh Bình Dương lên huyện Đức Hòa, Long An lập nghiệp với nghề nuôi bò thịt.

Công an huyện Đức Hòa cũng đã thông báo tìm địa chỉ, gia đình nạn nhân.