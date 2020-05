Thi thể 2 thiếu niên 15 tuổi bên cạnh xe máy

Sáng 25-5, cơ quan Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang làm rõ nguyên nhân Trần Đình Sang, Nguyễn Quốc An (cùng 15 tuổi, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) tử vong.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: LH

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 đêm 24-5, người đi đường phát hiện hai thi thể cùng xe máy 38L1-124.79 bên tuyến đường ven biển thuộc địa phận tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, hướng từ Hà Tĩnh đi Cửa Hội (Nghệ An). Đây là đoạn đường rộng thoáng nhưng thường vắng người qua lại.

Do nạn nhân không mang giấy tờ gì, người dân báo cáo sự việc lên công an, đồng thời đăng hình ảnh và biển số xe máy lên mạng xã hội, sau đó thì người thân các em tới.

Công an khám nghiệm tử thi xác định Trần Đình Sang và Nguyễn Quốc An bị đa chấn thương dẫn đến tử vong. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe trước khi ngã, rơi xuống bên đường có húc vào cột mốc bên tuyến đường. Bước đầu, công an nhận định đây có thể là một vụ tai nạn giao thông.