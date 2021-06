Đến 17 giờ 30, hàng trăm cán bộ chiến sĩ gồm Quân đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân vẫn đang khẩn trương dập tắt vụ cháy rừng xảy ra tại thị xã Hương Thủy.



Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Từ trưa nay, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên và lãnh đạo thị xã Hương Thủy trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác PCCC.

Tỉnh cũng lập sở chỉ huy tiền phương triển khai kịp thời các phương án chữa cháy rừng, đảm bảo không để lan rộng gây nguy hiểm đên các khu vực dân cư lân cận, nhất là địa điểm Kho K890 (Cục Quân khí - Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng) đóng ở phường Phú Bài.

Cụ thể, hỏa hoạn bùng phát khoảng 11 giờ sáng, từ một khu vực trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ Năm Lăng (phường Thủy Phương). Cũng trong thời điểm này, tại rừng keo tràm ở dốc Xôi (phường Thủy Châu) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh quản lý (phường Phú Bài) cũng phát hỏa.

Nhận được tin báo, gần 200 người gồm dân quân, quân đội, công an, chính quyền, người dân địa phương, kiểm lâm, lực lượng PCCC… cùng bốn xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tham gia dập lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, hỏa hoạn tại hai khu vực gần trường bắn và hồ 5 Lăng cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, do gió lớn, lửa ở rừng keo tràm khu vực dốc Xôi (phường Thủy Châu) vẫn đang bùng phát dữ dội và cháy lan sang khu vực rừng thông cạnh bên do Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy quản lý.



Lực lượng chức năng tham gia dập lửa.

Trong khi các lực lượng đang gấp rút dập lửa và đào đường băng để ngăn ngừa hỏa hoạn tiếp tục cháy lan thì khoảng 14 giờ 20, ở khu vực gần Kho K890 Cục Quân khí (Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng) đóng ở phường Phú Bài lại xuất hiện hỏa hoạn.

Rất may, do đây là khu vực chủ yếu là keo tràm còn nhỏ và cây bụi nên khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được các lực lượng quân đội, công an và người dân khống chế.



Riêng khu vực cháy ở dốc Xôi (phường Thủy Châu) do gió đang thổi mạnh, lửa cũng đã lan sang rừng thông của Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hương Thủy nên không thể dập lửa trực tiếp bằng sức người và các phương tiện cơ giới.

Trước tình hình trên, tại cuộc họp sở chỉ huy tiền phương, các ngành chức năng và địa phương đề xuất phương án dựa trên các đường ranh sẵn có và đường lâm sinh, các lực lượng mở rộng thêm đường ranh với mỗi bên nới ra khoảng 20 - 30 m, bao quanh khu vực đang bị lửa tàn phá.

Với phương án này cũng có nghĩa chấp nhận thiệt hại 70 – 80 ha rừng thông. Tuy nhiên, sẽ đảm bảo khống chế giặc lửa và hạn chế được thiệt hại nếu có các tình huống xấu xảy ra.

Đồng thời thiết lập thêm hai đường ranh vòng ngoài, cách Kho K890 từ 2-3 km nhằm không để lửa lây lan tới Kho K890 và khu vực dân cư lân cận.



Cuộc họp tại sở chỉ huy tiền phương do ông Lê Trường Lưu chủ trì.

Kết luận buổi họp nhanh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu chính quyền địa phương cùng công an, quân đội, kiểm lâm… tập trung huy động tất cả lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy.

"Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để ngăn hỏa hoạn bùng phát mạnh, đề nghị các lực lượng phải khẩn trương làm các đường ranh, chậm nhất trong sáng mai phải hoàn tất, không để nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Trong khi tham gia chữa cháy, yêu lực lượng cũng phải đặt an toàn tính mạng của bản thân và đồng đội lên trên hết" - ông Lưu nói.