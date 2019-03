Thưởng nóng lực lượng phá đường dây 500 kg ma túy tại TP.HCM

“Đây là vụ án rất lớn, rất nghiêm trọng; thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy nã tội phạm. Tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cũng từ ma túy mà ra...".

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đã khẳng định như vậy trong buổi trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án 218 LP vừa được khám phá. Buổi khen thưởng vừa diễn ra trưa nay (21-3), tại Đoàn 3 thuộc Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.



UBND TP.HCM thưởng nóng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy khủng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Tham dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP HCM, Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng cục C04 Bộ Công an và đại diện các cơ quan, ban ngành.



Để kịp thời động viên thành tích phá án, khích lệ tinh thần của các trinh sát, UBND TP HCM đã tặng hoa, bằng khen và khen thưởng với số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng có bằng khen đối với các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.



Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có bằng khen, phần thưởng đối với các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Theo đại diện Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo là Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm Ma tuý Bộ Công an. Qua một thời gian dài đeo bám, mật phục theo dõi, đánh giá tình hình, chứng cứ, ngày 19-3, ban chuyên án nhận định thời điểm phá án đã chín muồi nên quyết định "cất lưới".

Tối 19-3, ba nghi phạm đi ô tô từ cửa khẩu Bờ Y đến Bình Phước nhưng sau đó quay về Đắk Nông. Hôm sau, khi các nghi phạm tiếp tục tiến về TP HCM thì bị lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tóm gọn.

Kết quả thu giữ 300 kg ma tuý dạng đá và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.



Theo đánh giá ban đầu, lượng ma túy mà các nghi can mua bán trót lọt có thể lên đến hàng tấn chứ không dừng lại ở con số 500 kg thu giữ.



Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP HCM do nhóm người Lào, Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với một số người Việt thực hiện.

Chuyên án triệt phá thành công là sự phối hợp nhịp nhàng của rất nhiều lực lượng: Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an TP HCM, Công an quận Bình Tân, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan…



Một nghi can bị bắt.

Ban chuyên án cũng cho hay đang tiếp tục khám xét năm điểm nghi vấn là kho chứa ma túy ở TP HCM và hai điểm khác tại tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM khẳng định đây là chiến công xuất sắc của các lực lượng, thể hiện sự thông minh, dũng cảm, hi sinh góp phần giữ vững bình yên cho người dân thành phố và cả nước.



Cuộc tập kích bất ngờ khiến những kẻ buôn bán vận chuyển cái chết trắng không kịp trở tay.

"Lãnh đạo UBND TP HCM rất vui mừng trước chiến công của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị, cơ quan liên quan. Đây là vụ án rất lớn, rất nghiêm trọng; thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy nã tội phạm.

Nếu 300 kg ma tuý đá lọt ra thị trường thì sẽ gây nguy hại cho biết bao nhiêu gia đình, tác hại rất lớn cho xã hội. Tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cũng từ ma túy mà ra. Đây là một chiến công xuất sắc, tôi thay mặt UBND TP HCM biểu dương sự hy sinh, sự can đảm của các lực lượng chức năng nhằm đem lại sự bình yên cho nhân dân thành phố và cả nước" - ông Lê Thanh Liêm phát biểu.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT Tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan điều tra mở rộng chuyên án.