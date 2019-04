Tiệm dán đề can tại Bình Dương cháy trụi trong đêm

Đến khoảng 22 giờ ngày 26-4, đám cháy nằm trên đường thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã cơ bản được khống chế.



Người dân hiếu kỳ đứng đông nghẹt hai bên đường theo dõi lực lượng PCCC dập lửa

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 21 gờ 30 ngày cùng ngày, người dân xung quanh đám cháy nghe tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, mọi người thấy khói bốc lên từ tiệm chuyên dán đề can xe máy và xe ô tô tên Đề can Bình Dương. Do bên trong cửa tiệm toàn đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, toàn bộ cửa tiệm rộng hơn 100 mét vuông bốc cháy dữ dội.



Lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa sau khoảng 30 phút vụ cháy xảy ra.

Nhiều người cho biết, đám cháy kèm theo những tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân hoảng sợ. Những ngôi nhà gần khu vực đám cháy đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài để ngăn ngừa đám cháy lan sang.

Theo những nhân viên tại cửa tiệm này cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy tiệm đã đóng cửa, toàn bộ nhân viên đã nghỉ làm.



Người của cửa tiệm chỉ thẫn thờ khi cửa tiệm bị thiêu rụi

Nhận được tin báo khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường tham gia chữa cháy. Sau hơn 30 phút khống chế, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Toàn bộ khu nhà của cửa tiệm bị cháy trụi hoàn toàn, vụ cháy không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại vụ cháy:







Người dân gần vụ cháy di chuyển đồ đạc ra ngoài đề phòng cháy lan.



Nhân viên điện lực xuống hiện trường khắc phục sự cố do đám cháy gây ra.