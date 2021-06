Trưa 5-6, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết qua phối hợp cùng công an quận Gò Vấp, TP HCM đã xác định được nơi cư trú của 12 trường hợp bỏ trốn tại điểm cách ly ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức.



Như PLO thông tin, quận Gò Vấp, TP HCM áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ và 12 người này đã về quê nhà tại huyện Châu Đức.

Khi họ về đến Châu Đức thì tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện việc phòng chống dịch nên các trường hợp về từ quận Gò Vấp đều phải cách ly tập trung 21 ngày.

UBND xã Suối Rao đã có quyết định cách ly tập trung với các trường hợp trên vào ngày 1-6 (ngày 2-6 bắt đầu thời gian cách ly tập trung tại điểm cách ly trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rao).



Người dân chấp hành cách ly tập trung tại điểm cách ly xã Suối Rao, huyện Châu Đức- Ảnh:ĐT

Theo công an huyện Châu Đức, khi biết thông tin sẽ phải cách ly 21 ngày những trường hợp này đã quay lại quận Gò Vấp, TP.HCM từ đó đến nay, không chấp hành quyết định cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu.



Ngày 4-6, sau khi công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo truy tìm 12 trường hợp trên, công an huyện Châu Đức đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và công an quận Gò Vấp.

Qua đó xác định hiện các trường hợp này đều đang ở nhà riêng tại quận Gò Vấp. Lực lượng y tế phường nơi họ sinh sống đã tới nhà để lấy mẫu xét nghiệm…

Hiện công an huyện Châu Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc theo quy định.