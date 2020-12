Trang bị đèn, hệ thống phun trồng cần sa trong phòng ngủ

Trong bốn ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Đắk Mil đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, đánh bạc.

Ngày 17-12, qua công tác nghiệp, tại thị trấn Đắk Mil, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp Công an thị trấn Đắk Mil phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Thành (trú tại huyện Đắk Mil) cùng bốn đối tượng khác đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.



Trồng cần sa trong buồng ngủ, nhà vệ sinh. Ảnh Q.MINH

Lực lượng Công an thu giữ hai gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp.

Qua kiểm tra căn nhà, lực lượng Công an huyện Đắk Mil còn phát hiện Thành đã sử dụng một phòng ngủ, nhà vệ sinh, trang bị hệ thống phun sương tự động, quạt thông gió, đèn chiếu sáng, phân bón để trồng 86 cây cần sa trong chậu.

Công an huyện Đắk Mil đã thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Thành và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó một ngày, tại thông Đức An (xã Thuận An) Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang Thái Thị Xuân Hương đang có hành vi ghi lô đề cho các con bạc với tổng số tiền là hơn 28 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Đức – Trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Mil đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi.