Một phụ nữ lừa bán đất rừng rồi trốn thi hành án

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Phan Thị Tuyết Nga (56 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã.



Phan Thị Tuyết Nga. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Nga nói dối mình sở hữu đất rừng rồi lừa bán cho nhiều người. Cụ thể, Nga "bán" cho anh Nguyễn Đình Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Xoàn với giá 1 triệu đồng/công đất, qua đó chiếm đoạt của anh Tuấn 45 triệu đồng, của ông Xoàn 120 triệu đồng.

Sau đó, Nga bị TAND huyện Chợ Mới tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chờ thi hành án thì Nga bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 13-9-2019, Cơ quan Thi hành án hình sự đã ra quyết định truy nã và ngày 14-5, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã bắt được Nga tại tỉnh Tây Ninh.