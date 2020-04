Trốn trại giam Xuân Lộc về Sóc Trăng làm doanh nhân

Ngày 27-4, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp cùng trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) bắt giữ Trần Văn Lượng (tên thật là Lý Quốc Bảo, 43 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) theo lệnh truy nã.



Cơ sở kinh doanh của Lý Quốc Bảo và gia đình tại Sóc Trăng. Ảnh: KD

Lý Quốc Bảo quê TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Năm 1996, Bảo bị phạt tù chung thân về tội giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Đến tháng 12-2001, Bảo trốn khỏi trại giam Xuân Lộc, sau đó về Sóc Trăng đổi tên thành Trần Xuân Lượng, cưới vợ, sinh con và kinh doanh đá hoa cương cho đến khi bị bắt.