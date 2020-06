Truy tìm gắt gao kẻ dùng búa tấn công nữ chủ quán cà phê

Ngày 3-6, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết sức khỏe chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi, chủ quán cà phê Trang trên đường Trường Chinh, TP Phan Thiết) và em trai là anh Đào Hùng (26 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.



Hung thủ vào quán ngồi võng quan sát.

Chị Trang và em trai là nạn nhân của kẻ cướp bịt mặt dùng búa đánh vào đầu nhiều nhát xảy ra rạng sáng 2-6 tại quán cà phê.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận đang phối hợp với công an các tỉnh lân cận tổ chức truy tìm gắt gao hung thủ. Nhiều tổ công tác cũng đã được huy động, camera an ninh được trích xuất theo hướng lẩn trốn của hung thủ.

Như đã đưa, khoảng 5 giờ 45 ngày 2-6, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang làm chủ rồi lên võng nằm gọi cà phê, quan sát. Khi chủ quán vào quầy pha cà phê, người này đứng lên lấy chiếc búa đóng đinh trong giỏ xách giấu vào người rồi giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh.

Người này bất ngờ áp sát chị Trang, sử dụng búa bằng tay phải đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Nghe tiếng động, anh Hùng đang ngủ trong nhà lao ra thì bị đánh nhiều cái vào đầu trước khi bỏ chạy. Anh Hùng gắng đuổi theo tên cướp nhưng bất thành.



Lấy búa trong giỏ ra tay.

Theo camera được trích xuất, kẻ gây án có dáng cao, gầy, mặc áo khoác xanh phía sau có sọc ngang vàng, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách màu đen.

Theo nạn nhân Hùng, khi sự việc xảy ra anh đang ngủ, nghe tiếng động nên bật dậy lao ra và cũng nhận gần 10 nhát búa nhưng các nhát búa chỉ sượt qua đầu, chỉ có nhát đầu tiên làm chấn thương nặng. “Nếu tôi không ra kịp chắc chắn hung thủ đã cướp mất mạng sống của chị gái em rồi” - Hùng chia sẻ sau khi được phẫu thuật, đang nằm trên giường bệnh.



Tháo chạy trên đường. Ảnh: CLB PCTPNT

Theo nguồn tin của PLO, sau khi gây án, hung thủ tháo chạy về hướng Ninh Thuận theo QL1. Kẻ này đi xe máy Honda Winner X màu đen, bánh mâm, sử dụng biển số giả 49T4-0759.