Tối 13-8, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thuộc diện theo dõi và chỉ đạo.



Ngoài vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can đối với Mười Tường do liên quan đến 2 vụ án buôn lậu khác. Cụ thể, qua điều tra mở rộng công an đã xác định, từ năm 2018 Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo các bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh qua Campuchia vận chuyển trái phép tiền ngoại tệ về Việt Nam cho Hạnh. Vào 24-6-2019, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, các bị can vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt quả tang.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Ảnh: PG

Vụ thứ hai, trước đó ngày 23-12-2018 Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Trần Văn Tánh và Nguyễn Văn Lình (cùng ngụ huyện An Phú, An Giang) đang điều khiển ghe chở nhiều hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố thêm các bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền cùng về tội buôn lậu nhưng ba người này đã bỏ trốn. Ngày 11-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ vụ án lại cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra. Đầu tháng 4-2020, Miền, Phương và Tới ra đầu thú.



Số đường lậu công an bắt quả tang trước đó cũng do Mười Tường cầm đầu chỉ đạo đường dây. Ảnh: PG



Các bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền. Ảnh: PG

Quá trình điều tra, xét xử, ba bị can khai được Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh, đã bị bắt trong vụ 51kg vàng) thuê vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Điều tra mở rộng, công an xác định Hạnh cũng chính là người chủ mưu cầm đầu phía sau. Mười Tường đã giao cho Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây buôn lậu đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời.



Bị can Nguyễn Hoàng Út - em ruột và cũng là cánh tay đắc lực của Mười Tường. Ảnh: PG

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Mười Tường được xác định là kẻ cầm đầu ba vụ vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới và bị khởi tố với các tội danh vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

“Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án. Quan điểm của Công an An Giang là xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai” – Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.