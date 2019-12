Xe đoàn từ thiện gặp nạn khiến 3 người chết đeo biển số giả

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An về tăng cường quản lý phương tiện đường bộ hết niên hạn sử dụng.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 12-12, ô tô 29A-1636 chở tám người, khi lưu thông qua đoạn đường dốc quanh co đã mất lái đâm vào taluy dương dốc Phà Bủn, Huội Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Vụ tai nạn làm hai người chết, năm người bị thương.



Xe hết niên hạn nhưng vẫn lưu thông và gây tai nạn. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô 15 chỗ 29A-1636 (biển giả) có biển là 29K-1636, nhãn hiệu - số loại: TOYOTA - HIACE, năm sản xuất: 1996 tại NHẬT BẢN. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 31-5-2014 có hạn kiểm định đến hết ngày 30-8-2014.

Theo quy định xe 29K-1636 đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 1-1-2017. Việc xe đã hết niên hạn sử dụng vẫn ngang nhiên hoạt động vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. “Sự việc cho thấy sự buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng tại địa phương…” - Ủy ban An toàn giao thông nhận định.

Để ngăn ngừa triệt để tình trạng trên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phương tiện hết niên hạn sử dụng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn. Trong đó, lưu ý những khu vực có nhiều phương tiện vi phạm như vùng nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương căn cứ danh sách do Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi hằng năm, tổ chức thực hiện việc thu hồi biển kiểm soát ô tô hết niên hạn. “Vận động chủ ô tô hết niên hạn không tiếp tục khai thác và chủ động tự tháo dỡ, phá hủy hoặc bán cho các đơn vị chuyên tháo dỡ, phá hủy phương tiện cũ, hỏng, hết niên hạn…” - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị.

Như PLO đã đưa tin, sáng 11-12, ô tô 16 chỗ 29A-1636 chở đoàn công tác nghệ thuật tình thương của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam vào xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) để giao lưu văn nghệ, hòa nhập cộng đồng thắp sáng ước mơ và quyên góp từ thiện. Khi xe đi qua huyện Kỳ Sơn gặp sương mù, đường miền núi quanh co đã tông vào taluy dương của đường rồi lật.

Sự việc khiến hai người tử vong tại chỗ là chị Đinh Thị Thuận (37 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, làm trưởng đoàn công tác) và tài xế là ông Nguyễn Công Minh (53 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

Được biết đã có thêm một nạn nhân nữa tử vong, đó là anh Quang Tin (20 tuổi, quê huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).