Xưng công an lừa đảo hàng chục nhà xe

Ngày 8-4, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang xác minh, làm rõ việc nhiều người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn bị lừa đảo.



Ảnh minh họa

Trước đó công an nhận được trình báo của các chủ nhà xe về việc có người tên TH gọi điện đến tự xưng là Công an đặt thuê xe. Sau đó, người này nhờ tài xế mua card điện thoại với số lượng lớn và nước suối rồi đến Công an thành phố Cần Thơ chở đi công tác gấp.

Tuy nhiên, khi tài xế nạp card điện thoại xong và đưa xe đến rước thì không thấy, gọi điện không nghe máy.

Qua xác minh ban đầu, công an ghi nhận có khoảng 11 nhà xe ở Cần Thơ và các tỉnh lân cận bị các số điện thoại 0766827..., 0775837... gọi đến lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Công an thành phố đã rà soát trong lực lượng thì không ai tên TH dùng các số điện thoại trên.

