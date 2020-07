5 thực phẩm tăng cường miễn dịch cho người mắc bệnh tiểu đường

Ớt chuông chứa vitamin C và ít carbs



Ớt chuông chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do có thể gây tổn hại cho các tế bào. Theo USDA, một chén ớt chuông đỏ thái lát cung cấp 117 mg vitamin C (tương đương 130% DV).

Một nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Obesity and Metabolism đã chỉ ra rằng, việc bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp cải thiện mức đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và giúp kiểm soát huyết áp, theo Everyday Health.

Cà rốt chứa nhiều vitamin A và chỉ số đường huyết (glycemin) thấp

Cà rốt chứa beta-carotene, một nguồn vitamin A chính. Chúng chứa tải lượng đường huyết thấp, có nghĩa là chúng không có khả năng gây tăng đột biến lượng đường trong máu.



Cà rốt chứa tải lượng đường huyết thấp sẽ không có khả năng gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Ảnh: NHẬT LINH

Theo thời gian, bệnh tiểu đường có thể gây tổn thương mắt dẫn đến thị lực kém và khiến bạn có nguy cơ cao mắc các vấn đề như đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Nghiên cứu được công bố trên Nutrients đã phát hiện ra rằng, beta-carotene trong cà rốt cùng với lutein cung cấp chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tổn thương mắt.



Theo USDA, một cốc chứa 85 gram cà rốt cung cấp 586 microgam (mcg) vitamin A (chiếm khoảng 65% DV).

Đậu xanh cung cấp chất xơ satiating và kẽm giúp tăng cường miễn dịch

Protein rất cần thiết để tăng cường hệ thống miễn dịch vì nó hoạt động với các vi chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch quan trọng như: vitamin A, D và E, cũng như kẽm, sắt và selenium.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ½ chén đậu xanh chứa 1 miligam (mg) kẽm, chiếm khoảng 9% giá trị hàng ngày (DV).

Theo tạp chí Archives of Biochemistry and Biophysics, các tế bào bạch cầu cần kẽm để hoạt động. Hơn nữa, kẽm là một chất có lợi cho trái tim, điều này quan trọng cho những người mắc bệnh tiểu đường vì lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trái tim của bạn.

Mặt khác, đậu xanh tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường là vì chúng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, ½ cốc đậu xanh cung cấp 6,55 g chất xơ, tức là khoảng 26% DV, theo USDA.

Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nutrients, tăng lượng chất xơ có thể giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói, đây là biện pháp quản lý lượng đường trong máu. Một chế độ ăn giàu chất xơ cũng liên quan đến cân nặng và cải thiện độ nhạy insulin giúp ổn định lượng đường trong máu, theo Everyday Health.

Quả óc chó cung cấp Vitamin E và chất béo lành mạnh

Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vitamin này có thể cải thiện kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Quả óc chó là một nguồn vitamin E tuyệt vời cũng như một nguồn axit béo omega-3 giúp giảm viêm.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Obesity and Metabolism, quả óc chó có thể kích hoạt một phần của não liên quan đến sự thèm ăn và kiểm soát xung lực. Vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng, quả óc chó là một lựa chọn hoàn hảo.

Theo USDA, một quả óc chó cung cấp khoảng 0,198 vitamin E (khoảng 5% DV).

Đậu lăng chứa nhiều kẽm và chất xơ

Đậu lăng chứa nhiều kẽm và chất xơ giúp tăng cảm giác no và giữ lượng đường trong máu ổn định.

Theo USDA, ¼ chén đậu lăng khô chứa 30 gram carbs và 15 gram chất xơ (khoảng 60% DV). Đậu lăng là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, làm cho chúng phù hợp với những người mắc bệnh tiểu đường.

Đậu lăng cũng là một lựa chọn tốt cho những người đang cố gắng giảm cân. Vì cảm giác no tăng lên đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy no lâu hơn và điều đó có thể làm giảm sự cám dỗ ăn vặt, giảm lượng calo hàng ngày của bạn, theo Everyday Health.

