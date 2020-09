7 loại thực phẩm tốt nhất để giảm cân mà không cần ăn kiêng

Theo The Beet, cách lành mạnh nhất để giảm cân bền vững là ăn nhiều rau và trái cây có nhiều chất xơ, giàu chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và cung cấp nhiều năng lượng hơn để đốt cháy calo thay vì tích trữ chúng. Dưới đây là danh sách 7 loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật thân thiện giúp giảm cân một cách tự nhiên nhất.

Ăn bơ giúp bạn đốt cháy chất béo một cách tự nhiên

Có một quan niệm sai lầm rằng chất béo trong bơ làm tăng chất béo cho cơ thể. Nhưng trên thực tế, bơ là thực phẩm hoàn hảo để giảm cân. Một quả bơ trung bình chứa 160 calo và 15 gram chất béo, nhưng chất béo đơn không bão hòa trong quả bơ thực sự lành mạnh có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng.



Bơ kéo dài cảm giác no khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn và ăn ít hơn. Ảnh: NHẬT LINH

Trong một nghiên cứu được công bố trên National Institute of Health, các nhà nghiên cứu giải thích: “Ngoài chất béo không bão hòa đơn, bơ còn chứa mannoheptulose, một loại đường giúp giảm kháng insulin trong cơ thể. Về cơ bản, bơ là sự kết hợp hoàn hảo của chất béo, chất xơ và toàn bộ carbs lành mạnh giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều chất béo một cách tự nhiên.”



Ngoài ra, ăn bơ còn khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, dẫn đến ăn ít thức ăn hơn trong ngày, điều này có lợi cho việc giảm cân.

Rau lá xanh và rau họ cải cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng

Cải xoăn, rau bina, củ cải và các loại rau lá xanh khác đều giàu chất xơ và cực kỳ ít calo, giúp tạo cảm giác no trong khi vẫn nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng. Bằng cách tiêu thụ các loại rau thuộc họ cải và rau xanh chúng ta có thể kiềm chế cơn đói và giảm cân hiệu quả.

Theo một nghiên cứu được công bố trên The National Institutes of Health, chỉ ăn một chén rau lá xanh như rau cải thìa hoặc củ cải sẽ cung cấp 4 gram chất xơ mỗi ngày. Khi kết hợp với protein thực vật từ đậu xanh hoặc đậu lăng tạo thành một bữa ăn thuần chay hoàn hảo để giảm cân lành mạnh.

Ớt giúp bạn tăng cường quá trình trao đổi chất

Ớt được biết đến là có tác dụng làm tăng sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Trong hầu hết các trường hợp, thức ăn cay hoặc nóng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn vì chúng chứa một hợp chất gọi là capsaicin làm nóng cơ thể và đốt cháy nhiều calo hơn.



Ớt chứa hợp chất capsaicin giúp làm nóng cơ thể và đốt cháy nhiều calo hơn. Ảnh: NHẬT LINH

Khoai tây luộc giúp bạn no lâu và tránh bị ngấy



Do chứa nhiều carbs nên nhiều người lầm tưởng khoai tây kém thân thiện với chế độ ăn kiêng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, khoai tây luộc loại bỏ được dầu mỡ và có đầy đủ chất dinh dưỡng có thể giúp chúng ta cảm thấy hài lòng và kéo dài cảm giác no, do đó bạn không cần ăn quá nhiều hoặc cảm thấy mình ngán.

Các loại đậu cung cấp protein sạch từ thực vật

Các loại đậu như đậu lăng, đậu tây và đậu xanh có nhiều chất xơ và protein từ thực vật giúp bạn no lâu hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một chế độ ăn uống thường xuyên bao gồm các loại đậu có thể giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ, protein và carbohydrate tiêu hóa chậm có trong các loại đậu có thể giúp bạn cảm thấy no. Ngoài ra, các loại đậu chứa nhiều magiê như đậu rang khô, đậu garbanzo và đậu nành có tác dụng giảm kích thích tố căng thẳng và chống trầm cảm, theo The Beet.

Bưởi sẽ giúp bạn ăn ít calo hơn

Bưởi được biết đến như một loại “trái cây giảm cân”. Bưởi ít calo và có hàm lượng chất xơ đáng kể. Hàm lượng chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa thức ăn, kéo dài cảm giác no và giúp bạn ăn ít calo hơn, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.



Bưởi ít calo và có hàm lượng chất xơ cao có lợi cho việc giảm cân. Ảnh: NHẬT LINH

Hạt chia cung cấp nhiều chất xơ



Hạt chia chứa đầy protein và chất xơ có lợi cho việc giảm cân. Hạt chia được biết đến là một trong những nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất. Một cốc chứa 28 gram hạt chia cung cấp khoảng 11 gram chất xơ và 4 gram protein từ thực vật.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tiêu thụ khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày giúp giảm cân nhiều như việc ăn kiêng và hạn chế được calo. Thêm hạt chia vào bữa sáng là một cách thuận tiện để bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn và để bắt đầu quá trình giảm cân bền vững lành mạnh, dễ dàng và hiệu quả, theo The Beet.

