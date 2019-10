Ăn mì gói nhiều thứ 5 thế giới, người Việt cần chú ý điều gì?

Người Việt tiêu thụ 5.2 tỷ gói mì/năm

Báo cáo thị trường hàng tiêu dùng nhanh quý II-2019 của hãng nghiên cứu Kantar Worldpanel công bố gần đây cho thấy, bình quân khối lượng tiêu thụ mỳ ăn liền (mì gói) tính trên đầu người mỗi năm tại khu vực nông thôn lên đến 56 gói. Con số này tại những thành phố như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ là 36 gói. Trong vòng một năm qua, ước tính có đến 90% hộ gia đình Việt Nam sử dụng thực phẩm này.

Trong khi đó, số liệu từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA) cho biết, ước tính trong năm 2018 người Việt Nam tiêu thụ 5.2 tỷ gói mì, xếp thứ 5 thế giới. Nếu tính dân số 95 triệu dân vào năm 2018 thì trung bình một người Việt ăn gần 55 gói mì một năm, cao hơn cả quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ mì gói là Trung Quốc (31 gói), Indonesia (46,4), Nhật Bản (45,8). Cũng theo WINA, trong 4 năm trở lại đây mức tiêu thụ mì gói của Việt Nam gia tăng mạnh mẽ.

Những con số trên khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng về tình trạng thiếu dưỡng chất trong chế độ ăn uống. Chia sẻ với PLO, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội thông tin, trên thực tế, việc sản xuất mì gói ở các công ty uy tín đều phải đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu nằm trong danh mục quy định của Bộ Y tế và rất phổ biến như: bột mì, muối ăn, bột ngọt, dầu chiên, ớt, tỏi, hành, rau củ sấy khô… Do đó về cơ bản mì gói an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên nếu người dân tiêu thụ mì gói trường kỳ thì sẽ bị suy dinh dưỡng cho thiếu chất.



Nếu người dân tiêu thụ mì ăn liền trường kỳ thì sẽ bị suy dinh dưỡng cho thiếu chất. Ảnh: Internet

Điều này cũng được BS.CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp- Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, khẳng định rằng: "Nhìn chung mì gói không độc hại, vì hiểu đơn giản rằng là thực phẩm được cấp phép của Bộ Y tế thì không gây độc hại cho người tiêu dùng. Nhưng nếu ăn liên tục kéo dài sẽ không có lợi cho sức khỏe, vì mì gói không cân đối các chất dinh dưỡng do nó có nhiều chất bột đường. Thay thế bữa ăn bằng mì gói sẽ thiếu chất đạm, các loại vitamin từ rau xanh, không có lợi cho sức khỏe".

Cũng theo bác sĩ Diệp, mức độ ăn thường xuyên hay liên tục, kéo dài ở đây còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người và lứa tuổi. "Chúng ta không nên đặt ra một khuyến nghị chung rằng liên tục và kéo dài là bao lâu, trên một tuần hoặc một tháng. Do đó cần tự biết cân đối dinh dưỡng, hạn chế thực phẩm chế biến. Hiện nay, theo khuyến nghị về mặt dinh dưỡng, chúng ta nên ăn các loại ngũ cốc còn thô như gạo, bắp, khoai, bột mì... và thịt, rau củ tự nhiên hơn là thực phẩm chế biến", bà thông tin.

Ăn thế nào để đảm bảo an toàn?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, để đảm bảo dinh dưỡng khi ăn mì ăn liền, cần bổ sung thêm rau xanh, hải sản, hoặc thịt, cá, trứng… để tô mì gói thêm giàu dinh dưỡng và ngon miệng, ông cũng thông tin trên thế giới, chưa từng ghi nhận kết quả nghiên cứu khoa học nào đủ tin cậy để khẳng định mì ăn liền lại có thể chứa những chất gây ung thư.



Nên bổ sung chất xơ, chất đạm khi ăn mì ăn liền. Ảnh: Internet

BS. CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp cũng bày tỏ, nếu muốn mì gói trở thành một bữa ăn phải bổ sung chất đạm, chất xơ từ thịt, cá và rau củ…Đồng thời, trong sợi mì có một chút muối cũng tương đương với các thực phẩm khác nhưng trong gói mì còn có thêm gói gia vị, khi chế biến chỉ nên cho một ít gia vị này để giảm bớt lượng muối. Nếu ăn nhiều muối sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp.

Bên cạnh đó thói quen tiêu thụ mì gói vào bữa tối và ăn liên tục kéo dài cũng được bác sĩ Diệp khuyến cáo người tiêu dùng nên tử bỏ.

"Dù chúng ta cân đối thành phần dinh dưỡng như thế nào cũng sẽ gây ra các vấn đề cho chuyển hóa và bị béo phì. Bởi công nghệ để sản xuất ra mì ăn liền đã làm mì gói chứa một hàm lượng chất béo transfat. Chất béo này không có lợi cho hệ tim mạch của cơ thể, dễ làm xơ vữa động mạch, nguy cơ mắc bệnh tim mạch", bà thông tin thêm, "vì vậy, lạm dụng mì gói như một bữa ăn chính sẽ không có lợi cho sức khỏe. Chúng ta nên chọn mua những loại mì mà trong thành phần có bổ sung các vi chất dinh dưỡng như nhóm chất vitamin B hay hàm lượng muối ít, có ít chất béo bão hòa..."